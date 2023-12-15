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Beşiktaş'ın Antonio Conte ile görüştüğü iddia edildi

Beşiktaş'ın Antonio Conte ile görüştüğü iddia edildi

Devre arasında teknik direktör değişikliğine gitmeyi planlayan Beşiktaş'ın Antonio Conte ile görüştüğü iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın geleceği tartışma konusu olurken siyah-beyazlı yönetim de yeni isimlerle görüşmelere başladı. 

Conte ile görüme gerçekleşti

Sports Digitale yayınında konuşan Sercan Dikme, Beşiktaş'ın dünyaca ünlü teknik direktör Antonio Conte ile görüştüğünü söyledi. 

Dikme, "Beşiktaşlı yetkililer, Antonio Conte ile görüştü. İstediği maaş ve transfer bütçesi, Beşiktaş'a pahalı geldi. Conte bu yüzden olmayacak." dedi.

Dört isim daha gündemde

Sercan Dikme, Beşiktaş'ın Conte haricinde bazı yabancı teknik adamlarla da görüştüğünü ve bu isimlerin runo Genesio, Lucien Favre, Graham Potter ve Julen Lopetegui olduğunu belirtti. 

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