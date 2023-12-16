BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  DÜNYA

ABD'den İsrail'e destek mesajı: Gazze'deki çatışmalar aylarca sürecek

ABD'den İsrail'e destek mesajı: Gazze'deki çatışmalar aylarca sürecek

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze'deki çatışmaların aylarca sürebileceğini, İsrail'e desteklerinin devam edeceğini söyledi.

Abone ol

Kirby, çevrim içi düzenlediği basın brifinginde, Gazze'deki son durumu ve İsrail'in devam eden saldırılarını değerlendirdi.

John Kirby, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının kısa sürede bitmeyebileceğini, "Bu çatışmaların aylarca sürebileceği konusunda İsraillilerle hemfikiriz." sözleriyle dile getirdi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın İsrail'e yaptığı ziyarette de sivillerin hedef alınmaması konusunu gündeme getirdiğini hatırlatan Kirby, İsrail ordusunun daha hassas ve hedef gözeterek operasyonlarını yürütmesi gereken bir aşamaya geçilmesi gerektiğini ifade etti.

Sullivan'ın bu konuyu İsrailli muhataplarına açık bir şekilde dile getirdiğini belirten Kirby, Gazze'de olası yönetim alternatifleri konusunun da Sullivan'ın ajandasında olduğunu söyledi. Bu yöndeki görüşmelerden henüz somut bir çıktı olmadığını belirten Kirby, Filistin yönetimi dahil ilgili unsurlarla görüşmeye devam edeceklerini bildirdi.

Öte yandan, Kirby, Batı Şeria'da İsrailli yasa dışı yerleşimcilerin neden olduğu artan saldırılar konusunda ABD'nin nerede durduğu sorusuna karşılık, bu saldırıların durması gerektiğini ifade etti. Kirby, "Batı Şeria'da yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti kabul edilemez. Bu saldırılar durmalı." dedi.

İsrail güçlerinin 3 İsrailli rehineyi öldürmesine ilişkin soruyu da yanıtlayan Kirby, bunun trajik bir hata olduğunu ancak operasyonla ilgili detaylı bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Kirby'ye göre İsrail gazetecileri kasıtlı olarak hedef almıyormuş

Al Jazeera foto muhabirinin İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünün hatırlatılması üzerine Kirby, gazetecilerin hiçbir şekilde hedef alınmaması gerektiğini söyledi.

7 Ekim'den bu yana en az 90 gazeteciyi öldüren İsrail'in bu konudaki yaklaşımını değerlendiren Kirby, "Onların (İsrail'in) gazetecileri kasıtlı olarak hedef aldığına yönelik elimizde herhangi bir gösterge bulunmuyor." diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'de ölenler sokak aralarına kazılan toplu mezarlara defnediliyor
Gazze'de ölenler sokak aralarına kazılan toplu mezarlara defnediliyor
İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Al Jazeera kameramanı öldü
İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Al Jazeera kameramanı öldü
ABD'de bir lise öğrencisi, annesinin Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı
ABD'de bir lise öğrencisi, annesinin Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İngiliz çocuk, İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu
İngiliz çocuk, İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü
Hafta içi maça çıkacaklar mı? Hakemler kararını verdi
Hafta içi maça çıkacaklar mı? Hakemler kararını verdi
Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
Putin'in 'Tüm Karadeniz Rus' sözlerine tepki
Beşiktaş'ın Antonio Conte ile görüştüğü iddia edildi
Beşiktaş'ın Antonio Conte ile görüştüğü iddia edildi
CHP Milletvekili Bülent Tezcan bypass ameliyatı oldu
CHP Milletvekili Bülent Tezcan bypass ameliyatı oldu
Fenerbahçe, Monaco'yu eli boş gönderdi
Fenerbahçe, Monaco'yu eli boş gönderdi
İsrail ordusu Gazze'de kendi vatandaşlarını öldürdü
İsrail ordusu Gazze'de kendi vatandaşlarını öldürdü