BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL

İzmir'deki 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama

İzmir'deki 'Kafes 18' operasyonunda 6 tutuklama

İzmir merkezli 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Kafes 18' operasyonunda gözaltına alınan 28 şüpheliden işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk 7 kişiden, suç örgütü lideri olduğu belirtilen İnanç Meçul'ün de aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, 2 ayrı suç örgütünün çökertilmesine yönelik ortak çalışma yaptı. 'Kafes 18' operasyonu Torbalı, Ödemiş, Çeşme, Bergama, Kınık ve Dikili ilçeleriyle; Aydın'ın Germencik ilçesinde düzenlendi. ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak' ve 'nitelikli yağma' suçlarını işlediği belirtilen örgüte yönelik operasyonda, örgüt lideri İnanç Meçul’ün de aralarında olduğu 7 şüpheli yakalandı.

Diğer örgütün ise 'kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtmak', 'tehdit ve cebir ile dernek adı altında yardım toplayarak haksız kazanç elde etmek', 'telsiz ve araçlarında çakar kullanarak kendilerine kolluk görevlisi süsü vererek vatandaşları baskı altına almak', 'sahte kurum plakaları, kimlikleri kullanmak suretiyle kendilerine imtiyaz sağlama' gibi eylemlerde bulunduğu, yasa dışı silah ticareti kapsamında suç örgütlerine silah temin edildiği belirtildi.

Örgüte yönelik düzenlenen operasyonda ise 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 14 tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 1 gaz tabancası, 13 şarjör, 121 fişek, 178 kartuş, 4 el telsizi, 15 gram esrar ve çok sayıda çek- senet ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Kafes 18 operasyonu kapsamında gözaltına alınan 28 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden örgüt lideri olduğu belirtilen İnanç Meçul'ün da arasında bulunduğu 6 şüpheli tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. İki suç örgütüne düzenlenen operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Otomobil Bursaray’ın bariyerine çarptı, sürücü araçta sıkıştı
Otomobil Bursaray’ın bariyerine çarptı, sürücü araçta sıkıştı
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Arda Güler'e kadın taraftardan şoke eden soru: Benimle cinsel ilişkiye girer misin?
Arda Güler'e kadın taraftardan şoke eden soru: Benimle cinsel ilişkiye girer misin?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklisine zam için canlı yayında oran verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur ve memur emeklisine zam için canlı yayında oran verdi
ABD'den İsrail'e destek mesajı: Gazze'deki çatışmalar aylarca sürecek
ABD'den İsrail'e destek mesajı: Gazze'deki çatışmalar aylarca sürecek
Gazze'de ölenler sokak aralarına kazılan toplu mezarlara defnediliyor
Gazze'de ölenler sokak aralarına kazılan toplu mezarlara defnediliyor
İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Al Jazeera kameramanı öldü
İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Al Jazeera kameramanı öldü
ABD'de bir lise öğrencisi, annesinin Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı
ABD'de bir lise öğrencisi, annesinin Filistin yanlısı paylaşımları nedeniyle okuldan atıldı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
İngiliz çocuk, İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu
İngiliz çocuk, İspanya'da kaybolduktan 6 yıl sonra Fransa'da tek başına yürürken bulundu
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü
Amasya’da otomobil köprüden Yeşilırmak Nehri’ne uçtu: 1 ölü
Hafta içi maça çıkacaklar mı? Hakemler kararını verdi
Hafta içi maça çıkacaklar mı? Hakemler kararını verdi