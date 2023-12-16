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Depremde hasar alan köprü yeniden yapıldı

Depremde hasar alan köprü yeniden yapıldı

Hatay’ın Antakya ilçesinde bulunan Uydukent Köprüsü’nün enkazı kaldırılırken, yıkılan köprünün yerine yenisi yapıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay’da yaşanmıştı. Hatay’da bulunan birçok tarihi yapılarda zarar görmüştü. Antakya ilçesi Büyükdalyan Mahallesi Asi Nehri üzerinde bulunan Uydukent Köprüsü de yıkılmıştı. Yaklaşık 50 yıllık köprünün enkazı kaldırılırken yerine yeni köprü yapıldı.

“Burada 50 yıllık bir köprü vardı”

Vatandaş Yusuf Aydın, burada 50 yıllık tarihi bir köprü olduğunu belirterek, “Deprem bu köprüyü sağlamından vurdu. Normalde köprümüz çok sağlamdı. Deprem sırasında altındaki zemin oynadı ve köprü yıkıldı. Enkazını kaldırdılar. Yaralar yavaş yavaş sarılacak” ifadelerini kullandı.

“Yıkılan köprünün enkazını kaldırdılar”

Burada eski bir köprü olduğunu ifade eden vatandaş Mustafa Köroğlu, “Deprem sağ olsun, köprüyü yıktı. Burada bölgeye giden eski geniş bir köprü vardı. Eski olduğu için yıkıldı. Yıkılan köprünün yerine yenisini yaptılar. Yıkılan köprünün enkazını kaldırdılar” dedi.

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