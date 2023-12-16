Yerlikaya duyurdu! 81 ilde operasyon: 2 bin 842 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde düzenlenen 'Çember-9' operasyonlarında 2 bin 842 kişinin yakalandığını ifade etti. Bakan Yerlikaya açıklamasının devamında "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz" dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada son 3 günde 81 ilde 'Çember-9' operasyonlarının düzenlendiğini belirtti. Aranan şahıslara yönelik operasyonlar kapsamında 2 bin 842 kişinin yakalandığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya şunları ifade etti:

"Son 3 gün içinde 81 İlde eş zamanlı olarak “Aranan Şahıslara Yönelik” gerçekleştirilen “ÇEMBER-9 Operasyonlarında” arama kaydı bulunan 2 bin 842 firari yakalandı.

"Asla izin vermeyeceğiz"

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz.

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı: 0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 820 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 14 şahıs,

10 yıl ve üzeri aranmakta olan 8 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı: hırsızlıktan 199 şahıs, dolandırıcılıktan 132 şahıs, yağmadan 65 şahıs, adam öldürmeden 38 şahıs, cinsel suçlardan 35 şahıs, narkotik suçlarından 480 şahıs, terörden 43 şahıs, KOM (Kaçakçılık, Organize) 334 şahıs, başta olmak üzere diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 842 şahıs “Çember-9” Operasyonlarında yakalandı.

İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde eş zamanlı olarak son 3 gün içerisinde gerçekleştirilen "Çember-9" operasyonlarında yakalama kararı çıkartılan 2 bin 842 kişi; yol aramalarında, ev ve iş yerlerinde, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, il jandarma komutanlarımızı, il emniyet müdürlerimizi, sahil güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.

Arananları yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız."