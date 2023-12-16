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Olumsuz hava koşulları ulaşımı vurdu: BUDO'nun 12 seferi iptal

Olumsuz hava koşulları ulaşımı vurdu: BUDO'nun 12 seferi iptal

Kötü hava koşulları vapur seferlerini vurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

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BUDO internet sitesinde yer alan duyuruda, 16 Aralık Cumartesi günü 08.00 ila 19.30 saatlerinde yapılması planlanan İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas), Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) karşılıklı 12 deniz otobüsü seferinin fırtına beklentisi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İDO'dan yapılan duyuruda göre ise, 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 08:30 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

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