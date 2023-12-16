Fatih Erbakan yerel seçimlerde destek için Erdoğan'dan il istedi iddiası Suat Kılıç'tan açıklama

Yerel seçimlerde ittifakı genişletmek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi'nin kapısını çaldı. Fatih Erbakan'ın görüşmede bir büyükşehir ve İstanbul'dan güçlü oldukları bir ilçe istediği iddia edildi. Yeniden Refah Partisi Sözcüsü Suat Kılıç, "Somut taleplerini ilettiklerinde, biz de somut cevabımızı vermiş olacağız” dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı bünyesinde olan Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbaka ile hafta içinde görüşerek, işbirliği teklif etti.

Erdoğan’ın özellikle İstanbul’da seçim işbirliğinin önemine dikkat çekip, Erbakan'dan destek istediği belirtiliyor. Ancak Erbakan’ın bu konuda net yanıt vermediği ve öneriyi partisinin yetkili kurullarına götürme kararı aldığı belirtiliyor.

Konya, Bursa ya da Malatya'da birisini istedi iddiası

Kritik önemdeki bu görüşmeye ilişkin YRP Genel Başkanı Erbakan’ın elini yüksek tuttuğu, Erdoğan'dan İstanbul’da güçlü oldukları bir ilçe ile Konya, Bursa veya Malatya gibi bir büyükşehirde kendi adaylarının desteklenmesini istediği iddiaları kulislerde konuşuldu.

Erdoğan’ın ise görüşmede sadece “belediye meclis üyeliği önerdiği” iddiaları da dile getirildi.

YRP iddiaları doğrulamıyor: 'Kaynağı biz değiliz'

Ancak YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan ve parti yetkilileri bu iddiaları doğrulamıyor.

BBC Türkçe’ye konuşan YRP Sözcüsü Suat Kılıç, Erbakan’ın görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamaları anımsatarak, “Bu iddiaların kaynağı biz değiliz. Görüşmede, iller bazında herhangi bir adlandırma yapmadık, il başlı bir görüşme söz konusu olmadı” dedi.

Somut talepler haftaya belli olacak

Erdoğan’la görüşme sonrası görüşme heyeti oluşturulması kararlaştırıldığını ve muhtemelen haftaya bu görüşmelerin yapılacağını kaydeden Kılıç, “AK Parti bir heyet oluşturacak. Somut taleplerini ilettiklerinde, biz de somut cevabımızı vermiş olacağız” diye konuştu.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da Akit TV’de katıldığı programda, Erdoğan’ın Ankara, İstanbul, İzmir gibi kritik illerde seçim işbirliği önerisi getirdiğini, bunu partisinin yetkili kurullarında değerlendireceklerini söyledi.

Salı günü MYK toplanıyor

Bu çerçevede Erbakan’ın, Salı günü partisinin Merkez Yönetim Kurulu’nu toplayarak, Erdoğan’ın önerisiyle ilgili tutum alması bekleniyor.

YRP’nin bu çerçevede metropollerde seçim işbirliği koşullarının da MYK’da ele alınacağı belirtiliyor.

Uzlaşma sağlanamaması halinde aralarında Malatya Büyükşehir’in de bulunduğu 150 dolayındaki yerde adaylarını açıklayan ve bunları geri çekmeyeceğini duyuran YRP’nin 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararı alabileceği belirtiliyor.