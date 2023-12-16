3 üniversitede 3 yeni fakülte kurulacak

Cumhurbaşkanı imzasıyla yeni fakülte kurulma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre 3 üniversitede yeni fakülte kurulacak, 1 üniversitede 1 fakülte kapatılacak, 3 üniversitede ise 3 fakülte adı değişecek.Abone ol
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilgili karar şu şekilde:
CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 7956
1- Ekli I sayılı listede belirtilen fakültelerin kurulması ile ekli II sayılı listede belirtilen fakültenin kapatılmasına,
2- Ekli III sayılı listede belirtilen fakültelerin adlarının karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmesine,
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Kanununun ek 30 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.
15 Aralık 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN