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Fenerbahçe Beko Jasikevicius'la çıktığı ilk maçını kazandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe Beko Jasikevicius'la çıktığı ilk maçını kazandı

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını 86-74 yenerek yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

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Yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la ilk maçına çıkan sarı-lacivertli takımda, taraftarlar Litvanyalı hocaya maçtan önce yoğun tezahüratta bulundu.

Müsabakanın ilk çeyreğinde pota altında daha etkili olan Fenerbahçe Beko, buna karşın hızlı hücumlarda potasında sayıyı görünce ilk 4 dakika 10-10'luk eşitlikle geçildi. Wilbekin'in 3 sayılık atışı ve ardından Hayes-Davis'in basketiyle farkı 5'e çıkaran sarı-lacivertliler, ardından potasında basketi görerek televizyon molasına 15-12'lik üstünlükle girdi.

Televizyon molasının ardından Sertaç Şanlı'nın basketiyle skor 17-12'ye gelirken, ilk 5'te parkeye çıkan bütün oyuncular da sayı atmış oldu. Çeyreğin kalanında Yam Madar ve Dorsey'in sayılarına karşılık Monaco serbest atışlarla sayı bulurken, bu periyot 24-21 sona erdi.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, savunma ribaundlarını da kazanarak farkı açtı. Sarı-lacivertliler devrenin bitimine 4 dakika kala farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 40-30. Monaco'da James, bu periyodun son bölümünde üst üste bulduğu sayılarla farkı eriten isim oldu. Takımlar soyunma odasına 46-45'lik skorla gitti.

İkinci devre karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis ve Calathes'in sayıları farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 54-49. Hayes-Davis, bu periyotta 11. sayısını atarak Fenerbahçe Beko'da çift hanelere ulaşan ilk isim oldu.

Sert savunma yaparak rakibine çok fazla atış şansı tanımayan sarı-lacivertli takım, hücum fırsatlarını da değerlendirerek bu çeyreği maçtaki en yüksek farka ulaşarak tamamladı: 68-57.

Müsabakanın son çeyreğinde iki takım da birçok hücumdan boş döndü. Bu periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 7 sayı bulurken, AS Monaco ise 8 sayı elde etti: 75-65.

Kalan sürede sarı-lacivertli ekipte Guduric, Wilbekin ve Sertaç Şanlı'nın sayıları farkı 12 sayıya kadar yükseltti: 82-70. Sarı-lacivertliler farkı mücadele sonuna koruyarak parkeden 86-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 14. maçında 7. galibiyetine imza atarken, AS Monaco ise 6. yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertli takım bir sonraki karşılaşmada Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Michele Rossi (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 23, Pierre 4, Calathes 7, Motley 6, Guduric 10, Yam Madar 7, Dorsey 2, Sestina 5

AS Monaco: Brown 4, Diallo 6, Motiejuna 8, Tarpey, James 24, Ekobo 14, Blossomgame 6, Hall 6, Cornelie, Walker 6

1. periyot: 24-21

Devre: 46-45

3. periyot: 68-57

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