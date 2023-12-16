Fenerbahçe Beko Jasikevicius'la çıktığı ilk maçını kazandı

THY Avrupa Ligi 14. hafta mücadelesinde Fenerbahçe Beko, Fransa'nın AS Monaco takımını 86-74 yenerek yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

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Yeni başantrenörü Sarunas Jasikevicius'la ilk maçına çıkan sarı-lacivertli takımda, taraftarlar Litvanyalı hocaya maçtan önce yoğun tezahüratta bulundu.

Müsabakanın ilk çeyreğinde pota altında daha etkili olan Fenerbahçe Beko, buna karşın hızlı hücumlarda potasında sayıyı görünce ilk 4 dakika 10-10'luk eşitlikle geçildi. Wilbekin'in 3 sayılık atışı ve ardından Hayes-Davis'in basketiyle farkı 5'e çıkaran sarı-lacivertliler, ardından potasında basketi görerek televizyon molasına 15-12'lik üstünlükle girdi.

Televizyon molasının ardından Sertaç Şanlı'nın basketiyle skor 17-12'ye gelirken, ilk 5'te parkeye çıkan bütün oyuncular da sayı atmış oldu. Çeyreğin kalanında Yam Madar ve Dorsey'in sayılarına karşılık Monaco serbest atışlarla sayı bulurken, bu periyot 24-21 sona erdi.

İkinci çeyrekte hücumda etkili olan Fenerbahçe Beko, savunma ribaundlarını da kazanarak farkı açtı. Sarı-lacivertliler devrenin bitimine 4 dakika kala farkı 10 sayıya kadar çıkardı: 40-30. Monaco'da James, bu periyodun son bölümünde üst üste bulduğu sayılarla farkı eriten isim oldu. Takımlar soyunma odasına 46-45'lik skorla gitti.

İkinci devre karşılıklı top kayıplarıyla başladı. Fenerbahçe Beko'da Hayes-Davis ve Calathes'in sayıları farkı 5 sayıya kadar çıkardı: 54-49. Hayes-Davis, bu periyotta 11. sayısını atarak Fenerbahçe Beko'da çift hanelere ulaşan ilk isim oldu.

Sert savunma yaparak rakibine çok fazla atış şansı tanımayan sarı-lacivertli takım, hücum fırsatlarını da değerlendirerek bu çeyreği maçtaki en yüksek farka ulaşarak tamamladı: 68-57.

Müsabakanın son çeyreğinde iki takım da birçok hücumdan boş döndü. Bu periyodun ilk 5 dakikalık bölümünde Fenerbahçe Beko 7 sayı bulurken, AS Monaco ise 8 sayı elde etti: 75-65.

Kalan sürede sarı-lacivertli ekipte Guduric, Wilbekin ve Sertaç Şanlı'nın sayıları farkı 12 sayıya kadar yükseltti: 82-70. Sarı-lacivertliler farkı mücadele sonuna koruyarak parkeden 86-74 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Beko bu sonuçla 14. maçında 7. galibiyetine imza atarken, AS Monaco ise 6. yenilgisini aldı.

Sarı-lacivertli takım bir sonraki karşılaşmada Zalgiris Kaunas'ı konuk edecek.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Tomislav Hordov (Hırvatistan), Gytis Vilius (Litvanya), Michele Rossi (İtalya)

Fenerbahçe Beko: Wilbekin 13, Sertaç Şanlı 9, Hayes-Davis 23, Pierre 4, Calathes 7, Motley 6, Guduric 10, Yam Madar 7, Dorsey 2, Sestina 5

AS Monaco: Brown 4, Diallo 6, Motiejuna 8, Tarpey, James 24, Ekobo 14, Blossomgame 6, Hall 6, Cornelie, Walker 6

1. periyot: 24-21

Devre: 46-45

3. periyot: 68-57