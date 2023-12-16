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Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Çanakkale'de debisi yükselen Kepez Çayı taştı

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanağa ilişkin, "Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok." dedi.

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Çanakkale'de dün öğleden itibaren etkili olan şiddetli yağış nedeniyle debisi yükselen Kepez Çayı taştı. Çevrede yaz aylarında yaşanan yangınlar sonrası toprağa tutunamayan ağaçlar, çayda akan suyun şiddetiyle sürüklendi.

Çayın denizle bağlandığı noktadaki köprünün akış menfezlerini tıkayan ağaçlar, iş makineleriyle bulundukları yerden kaldırıldı. Tıkanan çayın denize daha kolay akması sağlandı.

Kepçeye binerek, taşan Kepez Çayı'nda incelemelerde bulunan Vali Aktaş, AA muhabirine, aşırı yağışlar öncesinde meteorolojik uyarılar yapıldığını söyledi.

Çanakkale'de kuvvetli yağışın devam ettiğini belirten Aktaş, son orman yangınlarında zarar gören ağaç kalıntılarının dereleri kapatmasından dolayı Kepez Çayı'nda ve çevre köylerde sıkıntılar yaşandığını anlattı.

Aktaş, son duruma ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Çok şükür herhangi bir insanımızda mağduriyetimiz söz konusu değil, herhangi bir kaybımız yok. DSİ, Özel İdare, jandarma, emniyet, AFAD, Kızılay herkes sahada. Herkes görevini yapıyor. Tüm tedbirlerimiz alınmış vaziyette. Afet Koordinasyon Merkezi gece boyunca çalıştı, bugün de çalışacak. Motosikletli kuryelerinin mağdur olmamaları için trafiğe çıkmamalarını istedik. Çalışmalarımız devam ediyor. Yağışlar gün boyu devam edeceğinden vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, risk olan bölgelerden uzak olmalarını istirham ediyoruz."

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