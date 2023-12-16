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Merkez Bankası Başkanı:Kiraların enflasyonun daha gerisinde kalması için zamana ihtiyacımız var

Merkez Bankası Başkanı:Kiraların enflasyonun daha gerisinde kalması için zamana ihtiyacımız var

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, kiraların enflasyonun daha gerisinde kalması için zamana ihtiyaçları olduğunu belirterek, "Ulaşım ve yemek gibi hizmet gruplarında fiyat artışlarının yavaşlamasını 2024 sonunda göreceğiz. Kira ve eğitim gibi gruplarda ise biraz daha yavaş olacak. Enflasyonda tek haneli rakamları 2026’da göreceğiz. 2025 sonu hedefimiz ise yüzde 14" ifadelerini kullandı.

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Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtlayan Merkez Bankası Başkanı, parasal sıkılaşmanın sonuna gelindiğini, bir süre bunun korunması gerektiğini söyledi.

Erkan sık sık market ziyareti yaptığını, markette patates, kırmızı et ve süt fiyatlarına baktığını ifade ederek, "Biz normal dışarıdan alınan yoğurt yemiyoruz, mayalıyoruz. Süt fiyatları bazen markette artmıyor ama TÜİK istatistiklerinde arttığını görüyorum. Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli “Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak” diyor" diye konuştu.

Kira sorununa ilişkin açıklamalarda bulunan Hafize Gaye Erkan, "Kiralarda Türkiye’ye özgü bir artış söz konusu. Cumhurbaşkanımız ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız da bu konunun üzerinde çok duruyorlar. Bir insanın 10 evi olmamalı, 10 insanın bir evi olmalı. Ev ve gıda çok önemli. Sağlık konusunu devletimiz çok oldu çözeli. İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz" diye konuştu.

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