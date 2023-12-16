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Sokakta uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı!

Sokakta uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı!

Adana’da sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 kişinin üzerinde çok miktarda bonzai, bonzai hammaddesiyle çoğaltımında kullanılan tütün ele geçirilirken, yakalanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bekir Can E., Emre Can K. ve Cafer Ç.’yi uyuşturucu madde ticareti yaparken yakaladı. Yakalanan şüphelilerin üzerinden 20 pakette toplam 300,2 gram bonzai, 98 gram bonzai çoğaltmada kullanılan tütün, 430 gram bonzai hammaddesi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Bekir Can E. ve Emre Can K. tutuklandı, Cafer Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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