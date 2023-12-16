Dorantes, Antalya'da Flamenko rüzgarı estirdi

Flamenko’ya farklı bir tarz getiren İspanyol müzisyen Dorantes 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında “Sur Sinfonica” projesiyle muhteşem bir konser verdi.

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Bu yıl 23’üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Antalya Piyano Festivali çerçevesinde günümüzde en yenilikçi Flamenko piyano virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Dorantes, 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) bir konser verdi.

Flamenko’da sıra dışı bir enstrüman olarak kabul edilen piyano ile müzikal füzyon dünyaların kapılarını aralayan Dorantes, özgün tarzıyla da geceye damgasını vurdu.

En iyi Flamenko müzisyenlerinden biri olarak kabul edilen dünyaca ünlü sanatçı Dorantes konserine Antalyalı sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. 23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında “Sur Sinfonico” projesiyle Antalyalı müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatan Dorantes, sahnede adeta şov yaptı. Flamenko danslarıyla renklenen gecede Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç, Dorantes’e plaket ve çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

Festival devam ediyor

Uluslararası Antalya Piyano Festivali, birbirinden güzel konserlerle devam edecek. Festival kapsamında Dorantes,16 Aralık’ta Manavgat Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’ndebir konser daha verecek. 16 Aralık’ta Cam Piramit’te ise Candan Erçetin ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’la müzikseverlerin karşısına çıkacak. Selin Şekeranber ve Yudum Çetiner Duo Blanc&Noir konseri 17 Aralık’ta AKM’de yapılacak. Havasi 19 Aralık’ta Cam Piramit’te, Can Saraç 20 Aralık’ta AKM’de, Igudesman&Joo 21 Aralık’ta yine AKM’de sahne alacak. 21 Aralık’ta Aksu Fen Lisesi’nde resital ve söyleşi gerçekleştirecek olan Gülsin Onay 22 Aralık’ta AKM’de kapanış konserinde sahne alacak.