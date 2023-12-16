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CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek ittifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.

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Saadet Partisinin sandalye sayısı, Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatıyla 19'a düşmüş ve Meclis'te grup kurmak için gerekli olan en az 20 milletvekiline sahip olma kriterini kaybetmişti.

CHP Kütahya Milletvekili Kasap, bugün partisinden istifa ederek, Saadet Partisine katıldı.

Kasap'ın katılımıyla Saadet Partisinin milletvekili sayısı, grup kurmak için yeter sayı olan 20'ye ulaştı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, şunları belirtti:

"Dağıtılan programda Saadet Partisinin grubunun düşürüldüğünü görüyoruz. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah'tan rahmet ve ailesine sabırlar diliyorum. TBMM çatısı altında muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması, halkın yaşadığı gerçeklerin açıkça Meclis kürsüsünde ifade edilmesine olanak tanınması ve bütçe görüşmeleri süresiyle kısıtlı olmak kaydıyla Kütahya Milletvekilimiz Ali Fazıl Kasap, CHP'den istifa ederek bu amaçla Saadet Partisi Grubu'na geçmiş bulunuyor."

Günaydın, yarından itibaren Saadet Partisi Grubu'nun TBMM'de temsil edileceğini söyleyerek, "Muhalefetin söz hakkının kısıtlanmaması amacıyla bu tavrı almış bulunuyoruz. Tüm siyasal partilerden de bu tavra destek bekliyoruz." ifadesini kullandı.

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