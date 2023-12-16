Kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına uçtu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, üzüm bağına devrildi. Ters dönen otomobilde bulunan 2 kardeş yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Mundarcı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaşehir'den Denizli yönüne giden H.A. (47) yönetimindeki yurt dışı plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi. Yoldan geçenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü H.A. ve kardeşi Y.A. (40), ekipler tarafından çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.