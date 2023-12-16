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1 ay önce kamyonetine ayı saldırmıştı şimdi ise vincini parçaladı

1 ay önce kamyonetine ayı saldırmıştı şimdi ise vincini parçaladı

Artvin’de 1 ay önce ormanlık alanda orman işçilerine ait kamyonu parçalayan ayılar bu kez de kamyonete ait vincini parçaladılar.

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Artvin’in Taşlıca köyünde bulunan Hatila Vadisinde orman işçisi olarak çalışan Fahrettin Yiğit’in kamyonetine bir ay önce ayı saldırmıştı. Ormanda çalışan Yiğit geceden kamyonetini odunla yükleyip, sabahı bekledi. Sabah kamyoneti yanına giden Yiğit gördüğü manzarayla şaşkına döndü. Görüntüleri cep telefonuna kaydeden Yiğit, 1 ay sonra başka bir şok yaşadı.
Yine ormanda park halinde bulunan ve odun taşıma işinde kullandığı kamyonet vinci aç kalan ayıların hedefi oldu.

Araç içinde yiyecek arayan ayılar, aracın camlarını, aynalarını kırdı. Kapılarını parçalayıp kablolarına zarar verdi. O anları yine cep telefonunu kamerası ile kaydeden Yiğit, “Kamyonetten sonra vinci de parçalamışlar. Bize günah değil mi? Bu yıl çalıştığımız kamyonet ve bunun tamirine gidecek. Ne cam bırakmış ne ayna” diye konuştu.

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