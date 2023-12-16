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Maden kazasında yaralı olarak kurtulan işçiyi yalnız bırakmadı

Maden kazasında yaralı olarak kurtulan işçiyi yalnız bırakmadı

Ak Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Acıpayam ilçesinde maden göçüğünde yaralı kurtarılan Rıfat Salman’ı ziyaret etti.

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Acıpayam ilçesi Karaismailler Mahallesi’nde bulunan krom madeninde meydana gelen göçük neticesinde 2 kişi hayatını kaybederken 1 işçi yaralı olarak kurtuldu. Ak Parti Denizli il Başkanı Güngör ve yönetim kurulu üyeleri, hastanede tedavisi devam eden Rıfat Salman’ı ziyaret etti. Başkan Güngör, meydana gelen göçükte hayatlarını kaybeden maden mühendisi Kadir Özer ile işçilerden Mustafa Karahan’a Allah’tan rahmet dilerken yaralı olarak kurtulan Rıfat Salman’a acil şifalar diledi.

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