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İstanbul'da silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı!

İstanbul'da silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı!

Tuzla'da silah ticareti yaptığı belirlenen ve hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, silah ticaretine yönelik suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve şüpheli şahısların yakalanması için çalışma yapıldı.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bulunan bir ikamette silah ticareti yapıldığını tespit eden ekipler, çalışma kapsamında B.U.U'yu (24) gözaltına aldı. Söz konusu adreste 5 ruhsatsız silah ve silah ticaretinden elde edildiği düşünülen 6 bin 590 lira ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" ve "kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan şüphelinin ayrıca "evden hırsızlık" suçundan da 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu anlaşıldı.

Şüpheli B.U.U. "silah ticareti yapmak" ve "evden hırsızlık" suçlarından yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca cezaevine gönderildi.

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