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Balıkesir Bandırma'da fırtına etkili oluyor

Balıkesir Bandırma'da fırtına etkili oluyor

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde akşam üzeri başlayan fırtına etkili oluyor.

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Bandırma'da akşam üzeri başlayan fırtına, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman saatte 40 ila 70 kilometreye ulaşan fırtına, Bandırma sahilinde hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Fırtına sebebiyle İstanbul Deniz Otobüsü (İDO), Bandırma-Yenikapı-Kadıköy deniz otobüsü seferlerini iptal etti.

Bandırma Limanı’nda da zaman zaman aksamalar yaşandığı gözlendi. İlçedeki birçok balıkçı teknesi fırtına sebebi ile denize açılamadı.

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