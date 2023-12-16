BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Abone ol

D.A. idaresindeki 34 BCP 911 plakalı hafif ticari araç, Karabük-Kastamonu kara yolu Davutobası köyü Köprübaşı Mahallesi yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kazada aracın altında kalan yolcu Emine A'nın (98) hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu kazada yaralanan yolcu E.A. ise ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hasan Arat: Beşiktaş kendi kültürüne dönecek!
Hasan Arat: Beşiktaş kendi kültürüne dönecek!
Başıboş köpekler 84 yaşındaki kadına saldırdı!
Başıboş köpekler 84 yaşındaki kadına saldırdı!
Fuhuş yapmaya zorlanan 5 Özbekistanlı kadın kurtarıldı!
Fuhuş yapmaya zorlanan 5 Özbekistanlı kadın kurtarıldı!
Kayıp koyunları jandarmanın dronu buldu!
Kayıp koyunları jandarmanın dronu buldu!
Balıkesir Bandırma'da fırtına etkili oluyor
Balıkesir Bandırma'da fırtına etkili oluyor
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı!
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı!
İran'da savaş uçağı düştü!
İran'da savaş uçağı düştü!
İstanbul'da silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı!
İstanbul'da silah ticareti yaptığı belirlenen kişi tutuklandı!
Kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına uçtu
Kontrolden çıkan otomobil üzüm bağına uçtu
Maden kazasında yaralı olarak kurtulan işçiyi yalnız bırakmadı
Maden kazasında yaralı olarak kurtulan işçiyi yalnız bırakmadı
Tramvaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, yayaya çarptı
Tramvaya çarpmamak için direksiyonu kırdı, yayaya çarptı
1 ay önce kamyonetine ayı saldırmıştı şimdi ise vincini parçaladı
1 ay önce kamyonetine ayı saldırmıştı şimdi ise vincini parçaladı