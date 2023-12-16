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Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapıldı

Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki satmaya çalışan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 1 kişi yakalanırken 8.000 litre litre etil alkol ve 100 litre viski esansı ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli bir şahsın sahte alkol imal ederek, içkili restoranlara satış yaptığı bilgisine ulaştı. Yaklaşık 2 ay süren inceleme ve fiziki takip neticesinde, şüphelinin sahte alkolü Ümraniye'de bulunan bir depoda imal ettiği tespit edildi. Söz konusu depoya düzenlenen operasyonla; 8.000 litre litre etil alkol ve 100 litre viski esansı ele geçirildi. Yakalanan O.Ç. isimli şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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