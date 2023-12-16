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Şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi

Şiddetli rüzgar trafik ışıklarını ters çevirdi

Cuma gününden bu yana Marmara’yı etkisi altına alarak Tekirdağ’da etkili olan fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz yönde etkilerken şiddetli rüzgar Çerkezköy Kızılpınar ışıklı kavşağında bulunan trafik ışıklarını ters çevirdi.

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Çerkezköy Kızılpınar ışıklı kavşakta bulunan trafik lambaları şiddetli rüzgarda ter döndü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Trafik ekipleri ters istikamete dönen trafik ışıklarını kazma yardımı ile çevirmeye çalışsalar da başarılı olamayınca olay yerine sepetli vinç çağırıldı. Sepetli vinç yardımıyla rüzgarın çevirdiği kalın demir trafik ışıkları yaklaşık 2 saatlik uğraşın ardından yeniden eski haline getiren ekipler fırtına ve yağışta zor anlar yaşarken bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı.

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