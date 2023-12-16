BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı

3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında üç kişi yaralandı

Afyonkarahisar' da biri traktör 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, Ö.Ş., idaresindeki 43 VH 862 plakalı traktör ile H.S.Ö., kontrolündeki 06 CVH 104 plakalı araç çarpıştı. Ardından aynı istikamette seyir halinde olan K.Ç., yönetimindeki 03 UU 041 plakalı otomobil traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan traktör yola devrildi. Kazada traktör sürücüsü Ö.Ş., traktörde bulunan H.Ç. ve araç sürücüsü H.S.Ö., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından olay yerine gelen çekici yardımı ile yola devrilen traktör kaldırıldı. Kaza ile ilgili güvenlik güçleri tarafından inceleme başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da profesör çifte şok suçlama MASAK tespit etti dava açıldı
Ankara'da profesör çifte şok suçlama MASAK tespit etti dava açıldı
Sosyal medyadan müstehcen paylaşıma 2 tutuklama
Sosyal medyadan müstehcen paylaşıma 2 tutuklama
Kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi
Kazada yaralanmasına rağmen annesinin cenazesi başında saatlerce bekledi
Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapıldı
Jandarmadan yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu yapıldı
Özgür Özel Saadet Partisi'ne geçen CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap için ne dedi?
Özgür Özel Saadet Partisi'ne geçen CHP'li vekil Ali Fazıl Kasap için ne dedi?
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor
Balıkesir’de sağanak etkili oldu
Balıkesir’de sağanak etkili oldu
Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı!
Hasan Arat: Beşiktaş kendi kültürüne dönecek!
Hasan Arat: Beşiktaş kendi kültürüne dönecek!
Başıboş köpekler 84 yaşındaki kadına saldırdı!
Başıboş köpekler 84 yaşındaki kadına saldırdı!
Fuhuş yapmaya zorlanan 5 Özbekistanlı kadın kurtarıldı!
Fuhuş yapmaya zorlanan 5 Özbekistanlı kadın kurtarıldı!
Kayıp koyunları jandarmanın dronu buldu!
Kayıp koyunları jandarmanın dronu buldu!