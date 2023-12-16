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Kuzey Kore'den Çin'e resmi ziyaret

Kuzey Kore'den Çin'e resmi ziyaret

Kuzey Kore Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Koreli bir diplomatik heyetin iş birliğini güçlendirme konulu görüşmeler için Çin'i ziyaret ettiğini açıkladı.

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Kuzey Kore Haber Ajansı (KCNA), Kuzey Kore'nin Çin'e resmi ziyarette bulunduğunu açıkladı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho'nun Çin mevkidaşı Sun Weidong ile stratejik iş birliğini ve ikili ilişkileri artırma konusunu görüştüğü belirtildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, KCNA tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore Dışişleri Bakan Yardımcısı Pak Myong Ho ve mevkidaşı Sun Weidong'un stratejik iş birliğini ve ikili ilişkileri artırma konusunu görüştüğü belirtildi.

Haberde, Kuzey Koreli yetkililerin siyasi sorunları halka açık olarak tartışmak için Çin'e gittiğine dair atıflar, Kuzey Kore'nin COVID'in yayılmasını engellemek için sınırlarını kapattığı Ocak 2020'den bu yana nadir görüldüğü ifade ediliyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Eylül ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme gezisi, pandemi öncesinden bu yana ilk yurt dışı ziyaretiydi.

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