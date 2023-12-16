Adıyaman’da ev hırsızları yakalandı

Adıyaman’da evden ankastre, ocak ve kombi çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yakalandı.

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Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler Mahallesi’nde ankastre, ocak, kombi hırsızlığına karışan aracın E.V., isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Şahsın aracı olay günü H.K., isimli şahsa verdiği ve 4 şahıs ile birlikte hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

H.K., R.Ö., F.T., T.U., isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firar olan Ş.A., ve S.E., isimli iki şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor.