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Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi

Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs devrildi

Büyükçekmece E-5 mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybedince, araç kayarak devrildi. Kazada yaralanan 1 yolcu, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Kaza saat 12.00 sıralarında E-5 Büyükçekmece mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Beylikdüzü istikametinden Silivri istikametine doğru giden 22 ABY 691 plakalı M.Y. kontrolündeki minibüs, Fatih Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilince devrildi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, kazada yaralanan 1 yolcu ambulans ile Beylikdüzü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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