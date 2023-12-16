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Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'tan Halil Umut Meler'e ziyaret

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç'tan Halil Umut Meler'e ziyaret

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile bazı kulüp başkanları, saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i Selçuk'taki evinde ziyaret etti.

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Koç ve beraberindekiler, sabah saatlerinde hakem Meler'in Pamucak Tur Sitesi'ndeki evine geldi.

Basın kapalı gerçekleşen ziyaretin ardından Ali Koç, gazetecilere açıklama yaptı.

Koç, hakem Meler'in moralinin her geçen gün daha iyiye gittiğini belirterek, "Bu ziyaretin reklamı olmaz. Ziyarete geldik, hocamıza 'geçmiş olsun' dedik, ailesiyle tanıştık. Hocamızın durumunu iyi bulduk. Her geçen gün daha iyiye gidiyor." dedi.

Koç, hakem Meler'in maçlara çıkma kararını verip vermediği yönündeki soruya ise "Bence zamanı gelince doğru kararı verecektir. Kolay değil, olayın üstünden birkaç gün geçti. Bu işin ilacı da zaman. Eminim sağlıklı kararı doğru zamanda verecektir." diye konuştu.

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