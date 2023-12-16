Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den müfredat açıklaması

Müfredatın sık sık revize edilmesini doğru bulduğunu belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Müfredat dediğimiz şey çok dinamik olmalı, sürekli güncellenmeli. " ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Eğitim-Bir-Sen tarafından düzenlenen "Eğitim Temalı 7. Kısa Film Yarışması Gala ve Ödül Töreni"ne katıldı.

Müfredatla ilgi konuşan Tekin, "Kamuoyunda çokça eleştiriyorlar. 'Sürekli müfredat değiştiriliyor' deniyor. Peki ne yapmamız lazım? Yani 'müfredatı yaptık, artık hiç değiştirmeyeceğiz' mi dememiz gerekiyor?" ifadesini kullandı.

Tekin, dünyanın sürekli geliştiği ve yenilendiği bir dönemde sabit bir müfredatta kalınmasının günü ve çağı yakalamak konusunda yetersiz kalacağına değinerek, şöyle devam etti:

"Müfredat dediğimiz şey çok dinamik olmalı, sürekli güncellenmeli. Çünkü içinde yaşadığımız dönem gerçekten çok hızlı değişiyor. Çocuklarımız bu gelişmeleri bu değişimleri belki bizden daha hızlı takip ediyorlar. Biz bunu müfredatımızda, ders kitaplarımızda yansıtmazsak çocuklarımız nezdinde hem saygınlığımız azalacak hem de çocuklarımızı doğru yetiştirmemiş olacağız."

"Bizimki, ciddi anlamda bir müfredat değişikliği"

Müfredatın sık sık revize edilmesini doğru bulduğunu belirten Tekin, "Müfredat anlamında bizim yaptığımız şey bir revizyon değil. Bizimki, ciddi anlamda bir müfredat değişikliği. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimizle inşa edilmiş, bizim referanslarımızın ışığında oluşturulmuş bir eğitim sistemi inşa süreci. Bunun çalışmalarına da bugün başlamadık. Bu yaklaşık 10 yıllık bir süreç." şeklinde konuştu.