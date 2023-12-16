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Yaralanan pelikana ilk müdahale yapıldı

Yaralanan pelikana ilk müdahale yapıldı

Bilecik’in Söğüt ilçesine bağlı Dömes köyünde yaralı halde bulunan pelikana ilk müdahale, Bilecik Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bünyesindeki veteriner hekimler tarafından yapıldı.

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Yapılan ilk müdahalenin ardından veteriner hekimler tarafından, pelikanın vücudunda saçma izlerine rastlandığı, kanadında ise yaralarının olduğu bilgisi verildi. Bilecik Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaşanan olayı paylaşarak, ‘’Doğa Koruma ve Milli Parklar Bilecik Şube Müdürlüğümüz bünyesindeki veteriner hekimlerimizin müdahalesiyle yeniden yaşama döndürülen Pelikanımız özgürce kanat çırpacağı günleri bekliyor. Tüm canlıların yaşam hakkını korumayı vazife biliyoruz’’ ifadelerine yer verdi. Yaralanan pelikanın tedavisi ise pazartesi gününden sonra Bursa’da devam edeceği belirtildi.

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