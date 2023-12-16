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FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu

VakıfBank, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası yarı finalinde Çin temsilcisi Tianjin Bohai Bank'ı 3-0 yenerek finale yükseldi. Sarı-siyahlı takım, finalde yarın TSİ 14.30'da Eczacıbaşı Dynavit ile karşı karşıya gelecek.

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Çin'in Hangzhou kentinin ev sahipliği yaptığı şampiyonanın yarı final müsabakasında maça iyi başlayan sarı-siyahlı takım, Gabi ve Frantti ile skor üretti. Skor üstünlüğünü elinde bulunduran VakıfBank, buna rağmen ilk bölümde rakibinin direncini kıramadı. 14-12'den sonra üst üste bulduğu sayılarla farkı açan VakıfBank, seti 25-16 aldı.

İkinci sete daha iyi başlayan taraf, ev sahibi ülke temsilcisi oldu. Sette 15-10 geri düştüğü rakibi karşısında 6-0'lık seri yakalayan sarı-siyahlı takım, 16-15 öne geçti. Cansu'nun etkili servisleri, Gabi ve Thompson'un sayılarıyla üstünlüğünü bırakmayan VakıfBank, seti 25-23 alarak skoru 2-0 yaptı.

Üçüncü sette de baştan sona üstün bir oyun ortaya koyan VakıfBank, rakibinin direncine rağmen bu bölümü 25-23, maçı da 3-0 kazandı. Şampiyonada çıktığı 3. maçı da set vermeden kazanan VakıfBank, adını finale yazdırdı.

Sarı-siyahlı ekipte kaptan Gabi, altığı 17 sayıyla galibiyetin mimarlarından oldu. Thompson 14, Frantti ise 13 sayıyla galibiyete katkı verdi.

İlk kez Türk finali

FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek.

İlki 1991'de düzenlenen organizasyona, 1992 ve 1994'te yapıldıktan sonra uzunca süre ara verildi. Turnuva, 2010'dan sonra düzenli olarak yapılmaya başlandı.

Bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilen şampiyonanın finalinde ilk kez, iki Türk takımı kupa için mücadele edecek.

Salon: Dragon Spor Merkezi

Hakemler: Kang Joo-Hee (Güney Kore), Myoi Sumie (Japonya)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, Karutasu, İdil Naz Başcan, Van Aalen)

Tianjin Bohai Bank: Li, Yuanyuan Wang, Chen, Yizhu Wang, Yuan, Yao (Zixuan Meng, Liwen Liu, Meijun Liu)

Setler: 25-16, 25-23, 25-23

Süre: 63 dakika (18, 23, 22)

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