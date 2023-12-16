Gökyüzünde sığırcık şöleni yaşandı

Sığırcık kuşlarının gökyüzündeki görsel şöleni izleyenleri hayran bırakıyor. Binlerce sığırcığın aynı anda birbirlerine çarpmadan oluşturdukları ilginç şekiller, görenlerin dikkatini çekiyor.

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Samsunlular, akşam saatlerinde binlerce sığırcığın havada yaptıkları hareketleri dikkat ve şaşkınlıkla izliyor. Bazı vatandaşlar cep telefonu kamerası ile bu anları kaydediyor. Güneşin batma saatlerinde şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kaplarken, yaptıkları akrobatik hareketlerle ilgi topluyorlar. Çok hızlı uçmalarına ve yaptıkları ani dönüşlere rağmen birbirlerine çarpmadan senkronize olmuş gibi uçan sığırcıklar, gökyüzünü şenlendiriyor. Havanın kararmasına yakın saatlerde yıldırım hızı ile gökyüzünde ilginç görüntüler oluşturan sığırcıklar, tünemeden önce şehre adeta bir gösteri sunuyor.

Askeri düzenli bir kuş



Edinilin bilgiye göre, sığırcıkların çoğu toplumcudur. Bazılarında bu güdü çok fazladır. Ilık kesimlerde yaşayanlar göçebedir. Genellikle sürüler halinde göç eder ve kışlarlar. Bazen bu sürüler pek büyük olur. Çoğunlukla geceleri tünemek için pek kalabalık sürüler halinde toplanırlar. Tünemeden önce dönüşler yaparlar. Hemen hemen askeri bir düzenli döner, daireler çizerler. Gece için tünemeden ya da günlük av için dağılmadan önce cıvıldaşan kalabalık sürüler halinde havada ileri geri uçarlar.