BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar etkili oluyor! Ağaç, bir kadının üzerine devrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar etkili oluyor! Ağaç, bir kadının üzerine devrildi

Beylikdüzü’nde şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç yolda yürüyen kadının üzerine devrildi. Yaralanan kadın ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü’nde yaşandı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden sökülen yaklaşık 15 metre boyundaki ağaç, market alışıverişinden çıkan bir kadının üzerine devrildi. 

Olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Ambulans kafasından yaralanan kadını hastaneye kaldırırken ağacın üzerine düştüğü bir araç da zarar gördü.

Olay sonrası yaşananları anlatan bir vatandaş, “Allah'tan araba vardı yoksa üstüne tam düşerdi. Kafasını yere de çarptı kanama vardı ambulans aldı götürdü" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
3 asırlık anahtarla hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
3 asırlık anahtarla hırsızlık yapan şahıs tutuklandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan Özgür Özel'e teşekkür
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'dan Özgür Özel'e teşekkür
Esnaf bu notu bırakıp intihar etti!
Esnaf bu notu bırakıp intihar etti!
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu
Araçlar mahsur kaldı işyerlerini su bastı
Araçlar mahsur kaldı işyerlerini su bastı
Hakkari’de kayak sezonu açıldı
Hakkari’de kayak sezonu açıldı
4 ilde milyonlarca liralık vurguna imza attı son işinde yakayı böyle ele verdi
4 ilde milyonlarca liralık vurguna imza attı son işinde yakayı böyle ele verdi
Bakan Özhaseki duyurdu: Kaçak kat ve kolon kesmenin önüne geçilecek!
Bakan Özhaseki duyurdu: Kaçak kat ve kolon kesmenin önüne geçilecek!
Her ezan okunduğunda camiye gidiyor! Bir mahalle şaşkın
Her ezan okunduğunda camiye gidiyor! Bir mahalle şaşkın
Manisa'da servis minibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı çok sayıda yaralı var
Manisa'da servis minibüsü ile çöp kamyonu çarpıştı çok sayıda yaralı var
Samsun'da 6 sene kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
Samsun'da 6 sene kesinleşmiş hapis cezası olan FETÖ firarisi yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı mesajı