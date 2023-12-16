Netanyahu Hamas'ın kapısını çalacak

İsrail askerlerin 3 rehineyi öldürmesi sonrası köşeye sıkışan Netanyahu, Hamas ile müzakerelere geri dönme olasılığını tartışmak üzere bu gece savaş konseyini toplayacak.

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Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mossad Şefi David Barnea'nın Hamas ile esir takasına dair görüşmelerin yeniden başlatılmasını görüştükleri öne sürüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamas'la takas anlaşmasına varmayı amaçlayan müzakerelere geri dönme olasılığını tartışmak üzere bu gece savaş konseyini toplayacak.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını ve ateş açılarak öldürüldüğünü duyurmuştu. Skandal hem İsrail'de hem de dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Bazı esir yakınları açlık grevine başlayacaklarını duyururken, vatandaşlar ise sokaklara çıkmaya başladı. Gelişmeler sonrası İsrail, Hamas ile esir takasına devam etmek için görüşmelere yeniden başlamayı düşünmeye başladı.

Mossad şefi ile katar başbakanı arasında esir takası zirvesi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi Barnea ve Katar Başbakanı Al Sani'nin, 15 Aralık Cuma gecesi müzakerelerin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere Avrupa'da bir araya geldi. Haberde, söz konusu görüşmenin "sadece bir başlangıç" olduğu ve sürecin "uzun, zor ve karmaşık" olacağı ifade edildi.

Yaşlı ve hastalar serbest bırakılabilir

Söz konusu kaynakların iddiasına göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kemal'in de görüşmeye dair bilgilendirildikleri ve esir takası anlaşmasına dair çabalara yardımcı oldukları aktarıldı. Muhtemel anlaşma kapsamında yaşlı erkeklerin ve önemli sağlık sorunları olanların ya da ciddi şekilde yaralanan esirlerin serbest bırakılabileceği belirtildi.

Netanyahu, savaş konseyini topluyor

İsrailli esirlerin ailelerinin baskıları nedeniyle zor zamanlar geçiren Başbakan Binyamin Netanyahu da harekete geçti. Netanyahu, savaş konseyini bir takas anlaşmasına varmayı amaçlayan müzakerelere geri dönme olasılığını tartışmak üzere bu gece toplayacak.

İsrail'in 3 İsrailli esiri öldürmesi

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de dün ellerinde beyaz bayrak taşıyan İsrailli 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu. Olaya tepki gösteren birçok İsrailli ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri de ateşkes sağlanması ve görüşmelerin yeniden başlatılmasını istemişti. İsrail medyası, daha önce "savaş kabinesi"nin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefinin Katar'a gönderilmesini reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaşmıştı.

Esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek isteği reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.