Filipe Luis: Simeone, Messi'ye cüce diyordu

Brezilyalı savunma oyuncusu Filipe Luis, eski hocası Diego Simeone'nin Lionel Messi'ye taktığı lakabı açıkladı. 38 yaşındaki isim, Simeone'nin oyuncularının Messi'den korkmaması için böyle bir yola başvurduğunu belirtti.

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Futbol kariyerine kendi ülkesinin takımı olan Flamengo'da devam eden ve uzun yıllar Atletico Madrid formasını giyen Filipe Luis, çarpıcı bir itirafa imza attı.

Atletico Madrid kariyeriyle ilgili açıklamalar yapan Filipe Luis, Diego Simeone'nin Barcelona maçları öncesi Lionel Messi'ye lakabıyla hitap ettiğini açıkladı.

Messi'ye dediği lakabı söyledi

Deneyimli isim, Simeone'nin futbolcuların Messi'den korkmaması için Arjantinli yıldızın adını anmadığını açıkladı.

38 yaşındaki oyuncu, Simeone'nin Messi'ye "Cüce" dediğini söyledi.

Madrid'e 32 gol attı

Arjantinli çalıştırıcının aldığı bu önlem ise Messi'yi pek de etkilemedi. Öyle ki yıldız isim, Atletico Madrid'e karşı çıktığı toplam 42 maçta 32 gol ve 9 asistlik bir istatistik yakaladı.