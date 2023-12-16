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Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satana 1,1 milyon ceza kesildi

Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satana 1,1 milyon ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz, diş gibi uzuvlarını satan kişiye 1 milyon 100 bin lira tazminat ve 26 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.

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Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de uluslararası korunan hayvanların, kaçakçılığının engellenmesine yönelik mücadele devam ediyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1.Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Şube Müdürlüğüne gelen ihbarda, koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz, diş gibi uzuvlarının süs eşyası ve tespih yapılmak üzere satışının yapıldığı bildirildi.

İhbar üzerine tespit edilen adreste hakim kararıyla yapılan denetimde 2,5 milyon lira piyasa değeri olan 6 bin 162 gram ağırlığında 3 çift dağ keçisi boynuzu, 7 antilop boynuzu, 1 kızıl geyik boynuzu parçası, 23 fildişi parçası, 3 bin 260 gram sayılamayacak boyutta fildişi parçaları, 16 bin 500 gram sayılamayacak boyutlarda mamut fildişi karışık parçaları, 7 balina dişi parçaları, 65 gram sayılamayacak boyutta balina dişi parçaları ve 14 bufalo boynuzu parçalarına el konuldu.

İlgili kişi hakkında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince adli tahkikat başlatılarak DKMP tarafından 4915 sayılı kanun kapsamında 1 milyon 100 bin lira tazminat ve 26 bin 390 lira idari para cezası uygulandı.

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