Beşiktaş, Anadolu Efes’i Derek Needham ile devirdi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Emlakjet sahasında Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti.Abone ol
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.
Ev sahibi ekip baştan sona önde götürdüğü maçta rakibi karşısında parkeden 85-77’lik skorla galip ayrıldı. kazanmayı başardı.
Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet 9. galibiyetini alırken lider Anadolu Efes ise 2. yenilgisini yaşadı.
Siyah-beyazlı ekipte Derek Needham 17 sayı 4 ribaund ve 3 asistle galibiyette başrol oynadı.
Beşiktaş Emlakjet: 85 - Anadolu Efes: 77
Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi
Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 19, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 11, Allman 11, Berk İbrahim Uğurlu 2, Yiğit Arslan 12, Kerem Kuthan Konan 2
Anadolu Efes: Larkin 18, Erten Gazi, Thompson 15, Oturu 25, Jones 6, Emre Melih Tunca, Rıdvan Öncel 4, Burak Can Yıldızlı 3, Ercan Osmani, Michael Daum 6
1. Periyot: 21-14
Devre: 49-36
3. Periyot: 62-54
Beş faulle çıkan: 37.21 Yiğit Arslan (Beşiktaş Emlakjet), 39.22 Michael Daum, 39.33 Tyrique Jones (Anadolu Efes)