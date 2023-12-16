BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  SPOR

Beşiktaş, Anadolu Efes’i Derek Needham ile devirdi

Beşiktaş, Anadolu Efes’i Derek Needham ile devirdi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Beşiktaş Emlakjet sahasında Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti.

Abone ol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta maçında Beşiktaş Emlakjet ile Anadolu Efes kozlarını paylaştı.

Ev sahibi ekip baştan sona önde götürdüğü maçta rakibi karşısında parkeden 85-77’lik skorla galip ayrıldı. kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Beşiktaş Emlakjet 9. galibiyetini alırken lider Anadolu Efes ise 2. yenilgisini yaşadı.

Siyah-beyazlı ekipte Derek Needham 17 sayı 4 ribaund ve 3 asistle galibiyette başrol oynadı.

Beşiktaş Emlakjet: 85 - Anadolu Efes: 77

Salon: BJK Emlakjet Spor Kompleksi

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Burak Yılmaz

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 11, Needham 19, Berkan Durmaz 2, Mitchell 15, Delgado 11, Allman 11, Berk İbrahim Uğurlu 2, Yiğit Arslan 12, Kerem Kuthan Konan 2

Anadolu Efes: Larkin 18, Erten Gazi, Thompson 15, Oturu 25, Jones 6, Emre Melih Tunca, Rıdvan Öncel 4, Burak Can Yıldızlı 3, Ercan Osmani, Michael Daum 6

1. Periyot: 21-14

Devre: 49-36

3. Periyot: 62-54

Beş faulle çıkan: 37.21 Yiğit Arslan (Beşiktaş Emlakjet), 39.22 Michael Daum, 39.33 Tyrique Jones (Anadolu Efes)

ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Koca: 2028'de bağışıklama programındaki tüm aşılar Türkiye'de üretiliyor olacak
Fahrettin Koca: 2028'de bağışıklama programındaki tüm aşılar Türkiye'de üretiliyor olacak
ABD Kızıldeniz'de 14 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
ABD Kızıldeniz'de 14 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
Miguel Crespo'ya sürpriz talip
Miguel Crespo'ya sürpriz talip
ABD'den Kuzey Kore'ye nükleer tehdit: Rejimin sonu olur
ABD'den Kuzey Kore'ye nükleer tehdit: Rejimin sonu olur
Filipe Luis: Simeone, Messi'ye cüce diyordu
Filipe Luis: Simeone, Messi'ye cüce diyordu
Erdoğan: Evlatlarımızı yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız
Erdoğan: Evlatlarımızı yeni iletişim mecralarının sinsi etkilerine karşı korumalıyız
Filistinli gazeteci: İsrail güçleri onlarca kişiyi diri diri gömdü
Filistinli gazeteci: İsrail güçleri onlarca kişiyi diri diri gömdü
BM: Gazze daha önce tanık olmadığı bir 'açlık' kriziyle karşı karşıya
BM: Gazze daha önce tanık olmadığı bir 'açlık' kriziyle karşı karşıya
Bakan Yerlikaya: 7'si kırmızı kategori, 59'u sözde üst düzey terörist yakalandı
Bakan Yerlikaya: 7'si kırmızı kategori, 59'u sözde üst düzey terörist yakalandı
Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satana 1,1 milyon ceza kesildi
Koruma altındaki yaban hayvanlarının boynuz ve dişlerini satana 1,1 milyon ceza kesildi
Muğla Fethiye'de deprem meydana geldi! İşte şiddeti
Muğla Fethiye'de deprem meydana geldi! İşte şiddeti
Premier Lig'de yürekleri ağza getiren maç
Premier Lig'de yürekleri ağza getiren maç