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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Erkan Kaç lira maaş alıyor?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Erkan Kaç lira maaş alıyor?

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'a verdiği röportajdaki 'İstanbul'daki fahiş kiralar" ve "Kapıcı Sadık Abi ile enflasyon takibi" açıklamaları tartışılmaya devam ediyor. Hafize Gaye Erkan aylık kaç lira maaş alıyor? Erkan'a fiyatlar konusunda fikir veren Sadık Abi kim? Ahmet Hakan, Hafize Gaye Erkan için nasıl bir portre çizdi? İşte ayrıntılar...

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, İstanbul'daki yüksek kira fiyatları nedeniyle annesinin yanına taşındığını, apartmanın kapıcısı 'Sadık Abi' ile yaşadıkları fiyatlar arttı/düştü tartışması gündemden düşmüyor.  Röportajı yapan Hürriyet Ahmet Hakan, Erkan'ın nasıl bir kişiliği olduğunu yazdı. Erkan'ın apartman görevlisi 'Sadık Abi'nin kim olduğu merak edilirken, sosyal medyada fenomen haline geldi. 

Erkan'ın konuşulan iki açıklaması

"İstanbul, Manhattan’dan pahalı olur mu? Biz İstanbul’da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz” diyen Hafize Gaye Erkan, enflasyon konusunda da "Apartman görevlimiz olan Sadık Abi’ye de çoğu zaman fiyatları soruyorum. Onu sorguya çekiyorum. Ben ‘indi’ diyorum. O ‘inmedi’ diyor. Sürekli 'Fiyatlar inmedi, istersen git şu soğanın fiyatına bir bak' diyor.” ifadeleri dikkat çekmişti. 

ABD'de ne kazanıyordu şimdi maaşı kaç TL

Yüksek kiralar nedeniyle İstanbul'da ev bulamayıp annesinin yanına taşındığını açıklayan Merkez Bakası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın, ek ödemeler hariç brüt maaşının 161 bin lira olduğu ortaya çıktı. Erkan, 14 Şubat 2022 tarihinde dünyanın en büyük sigorta şirketlerinden biri olan ABD'li March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu'na girmişti. Erkan'ın, March Mc Lennan'ın Yönetim Kurulu'nda görev yaparken, yılda 1 milyon dolar, ayda ise yaklaşık 85 bin dolar kazandığı ifade ediliyordu.

Ahmet Hakan'ın MB Başkanı izlenimleri...

- Görevine fazlasıyla alışmış görünüyor. Merkez Bankası ekibiyle uyumu müthiş. Ekibine güveniyor. Soğuk, mesafeli bir tutumu yok.

- Hayat pahalılığı ve enflasyon konusunda halkın ne yaşadığıyla sonsuz ilgili ve bunu bizzat sahada izlemeye meraklı. Sokaktan, piyasadan, vatandaştan uzak değil.

- Konusuna hâkim. Enflasyonu yenme azmi sonsuz. Yaşananların farkında. Uyguladığı politikaların olumlu sonuç vereceğine inancı tam.

Araya tek İngilizce kelime bile sıkıştırmadı

- Yedi / sekiz ay yurtdışında kalmış özenti tipler, ülkeye döndüklerinde sırf hava basmak için “kırık bir Türkçe” ile konuşmaya çalışırlar. Konuşurken araya bir sürü İngilizce kelime sıkıştırmalar, kelimelerin Türkçesini bir türlü bulamıyormuş gibi yapmalar falan.

- Hafize Gaye Erkan’ın durumuna bakalım: Hayatının çok önemli bir bölümünü ABD’de geçirmiş. ABD’de iyi bir eğitim almış. ABD’de muhteşem bir kariyer yapmış.

Dikkat ettim: Konuşurken araya bir tane bile İngilizce kelime sıkıştırmadı. Türkçe ifade gücü, Türk Dili ve Edebiyatı bölümü mezunlarından bile daha iyiydi. Kırık bir Türkçenin kıyısından bile geçmiyordu. Amerikan kültürü etkisine milim yüz vermiyordu.

- Hafize Gaye Erkan’la ilgili izlenimini tek bir cümlede özetle denilse sadece şunu söylerim: Hayatıyla, tarzıyla, konuşma biçimiyle ortalama Türk insanı.

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