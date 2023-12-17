AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? İlk 'ben talibim' diyen Murat Köse oldu

AK Parti'nin Ankara ve İstanbul büyükşehir belediye başkan adaylarının kim olacağı tartışılmaya devam ederken, Ankara için ilk resmi talip çıktı. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğunuaçıkladı.

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AK Parti’nin Ankara ve İstanbul'da kimi aday göstereceği merak edilirken, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Ankara’ya talibim” dedi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na resmen talip olan Köse, Hürriyet’e yaptığı açıklamayla, Ankara'da resmi olarak 'adayım' diyen ilk isim oldu. İşte Murat Köse'nin açıklamalarından satır başları...

- AK Parti Grup Başkanvekili olarak 3.5 yıldır görevimize devam ediyoruz. ‘ABB tarafından ne yapıldı ne yapılmadı?’ analiz ediyoruz ve kamuoyuyla paylaşıyoruz.

- Bu süreçte doğal olarak ‘Aday mısınız?’ diye soruyorlar. Bizim parti geleneğimiz çok böyle adaylık üzerinden değil de daha çok genel merkezin değerlendirmesi ve o değerlendirme çerçevesinde görev verme şeklinde yürüyor.

- Bir sonraki hafta aşağı yukarı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımız belli olacak. Ben de bu çerçevede kendi niyetimi ifade etmek istiyorum.

- Allah nasip ederse Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığına talip olduğumu ifade ediyorum. Ankara’ya talibim. Tabii siyaset iddia işi, bir iddianız olacak. Hizmet ve eser üretme konusunda bizi geçen kimse yok.