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Bursa'da genç kadın cinayete kurban gitti! Kocası tarafından öldürüldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bursa'da genç kadın cinayete kurban gitti! Kocası tarafından öldürüldü

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde, kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.

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Değirmenönü Mahallesi 1. Oylat Sokak'taki bir apartmanda, dört çocuk sahibi M.A.A (34) ile karısı B.A. (32) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında M.A.A, karısını bıçakladı. Çocukların çığlıklarını duyan komşuların bildirilmesiyle olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları kadını Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kadın, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.A.A'yı bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Yaşamını yitiren B.A'nın, daha önce kocası için uzaklaştırma kararı aldırdığı ve sürenin bu ay sona erdiği öğrenildi.

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