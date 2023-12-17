Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü! Düğmeye basıldı...
Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu. Bu fenomenlerin güzellik salonu ve eğlence mekanı gibi mal varlıklarının hızla satılması için düğmeye basıldı.
Arka arkaya yapılan operasyonlarla suç örgütleri çökertildi, fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu. İlgili bakanlıklar, el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastı.
Son dönemde yapılan operasyonlarla çok sayıda suç örgütü lideri yakalandı, çeteler çökertildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen soruşturmalarında önce Dilan-Engin Polat çifti, ardından da 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdikleri çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.
Fenomen ve çete operasyonları sonucunda el konulan çok sayıda güzellik salonundan eğlence mekanına, lokantadan hamburgerci kadar iş yeri devlet denetimine geçmiş oldu.
El konulan mal varlıkları içindeki bu tür iş yerleri "Devlet güzellik salonu, çay bahçesi, eğlence mekanı mı işletecek? Kayyum atansa da buraların yönetimini devlet yapamaz" tartışması da beraberinde geldi.