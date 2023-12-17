BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  GÜNCEL

3 camide imamların ve cemaatin parasını çalan zanlı tutuklandı

3 camide imamların ve cemaatin parasını çalan zanlı tutuklandı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki gün içerisinde 3 farklı camiden imamların ve cemaatin parasını çaldığı kamera görüntülerinden tespit edilen şüpheli tutuklandı. Zanlının daha önce de sadaka kutusu çaldığı ortaya çıktı.

Abone ol

Tavşanlı ilçesinde iki gün içerisinde gerçekleşen cami içerisindeki artan hırsızlık olayları polisi harekete geçirdi. Namaz kılma bahanesiyle üç farklı camiye giden şüpheli şahıs cami imamlarının ve cemaatin bin 400 dolar, 200 euro, 2 bin 500 TL ve 15 gram altın gerdanlığı çalarak kayıplara karıştı.
Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kamera görüntülerini incelemesi neticesinde şüpheli şahsın H.Ç isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler cuma namazı öncesinde camiler etrafında yoğun önlem alırken, şüpheli şahıs ekipler tarafından çaldığı paralarla birlikte yakalandı. Şahsın daha öncesin de sadaka kutusu da çaldığı ortaya çıktı.
Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen H.Ç tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
İsrail, Gazze'de 'beyaz bayrak' çeken kendi esir askerlerini öldürdü! Özür diyeyip katliama devam etti
İsrail, Gazze'de 'beyaz bayrak' çeken kendi esir askerlerini öldürdü! Özür diyeyip katliama devam etti
AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? İlk 'ben talibim' diyen Murat Köse oldu
AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? İlk 'ben talibim' diyen Murat Köse oldu
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Erkan Kaç lira maaş alıyor?
Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın 'Sadık Abi'si kim? Erkan Kaç lira maaş alıyor?
İYİ Parti'de İstanbul krizi büyüyor! İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk istifa etti
İYİ Parti'de İstanbul krizi büyüyor! İl Başkan Yardımcısı Cem Koçtürk istifa etti
Sağlık Bakanı Koca'dan 'para işareti' açıklaması! En çok doktor Katar, Dubai ve Kuveyt'e gidiyor
Sağlık Bakanı Koca'dan 'para işareti' açıklaması! En çok doktor Katar, Dubai ve Kuveyt'e gidiyor
Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 bütçeleri kabul edildi
Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının 2024 bütçeleri kabul edildi
Hamas'tan tüm Avrupa'ya ABD çağrısı
Hamas'tan tüm Avrupa'ya ABD çağrısı
Beşiktaş, Anadolu Efes’i Derek Needham ile devirdi
Beşiktaş, Anadolu Efes’i Derek Needham ile devirdi
Fahrettin Koca: 2028'de bağışıklama programındaki tüm aşılar Türkiye'de üretiliyor olacak
Fahrettin Koca: 2028'de bağışıklama programındaki tüm aşılar Türkiye'de üretiliyor olacak
ABD Kızıldeniz'de 14 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
ABD Kızıldeniz'de 14 İHA'yı düşürdüğünü duyurdu
Miguel Crespo'ya sürpriz talip
Miguel Crespo'ya sürpriz talip