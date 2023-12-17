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23. Uluslararası Piyano Festivali’nde Candan Erçetin coşkusu

23. Uluslararası Piyano Festivali’nde Candan Erçetin coşkusu

23. Uluslararası Antalya Piyano Festivali kapsamında Türk müziğinin güçlü sesi Candan Erçetin, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 'Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar' konseriyle Antalyalı sanatseverlerle buluştu.

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Cumhuriyet'in 100. Yılı etkinlikleri kapsamında festival programına alınan 'Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar' Konseri, Cam Piramit'i dolduran yaklaşık 2 bin sanatseverin katılımıyla gerçekleşti. Antalya Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan Candan Erçetin'in sesiyle hayat bulan şarkı ve marşlar gece boyu coşku yaşattı.

Şef Hakan Kalkan yönetimindeki Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ve Piyanist Nuri Irmak eşliğinde sahne alan Candan Erçetin, izleyicilerin hep bir ağızdan söylediği Atatürk'ün sevdiği şarkılardan oluşan repertuarına Gençlik Marşı ve İzmir Marşı ile devam etti.

Başkan Böcek'den çiçek ve plaket

Konser sonunda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şef Hakan Kalkan, Piyanist Nuri Irmak ve Candan Erçetin'i muhteşem performanslarından dolayı kutlayıp çiçek ve plaket takdim etti. Başkan Böcek, sanatçı Candan Erçetin’e teşekkür ederek, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Cumhuriyet’in 100. Yılında ve Piyano Festivali kapsamında böyle anlamlı bir konser verdiği için, Atatürk şarkılarıyla, bizlere Atatürk’ü bir kez daha yaşattığı için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, tüm Antalyalı hemşerilerimin yeni yılını da kutluyorum. 2024 savaşın, şiddetin, istismarın olmadığı, konserlerin iptal edilmediği bir yıl olsun” dedi.

Bu yıl Cam Piramit'e alınan etkinliklerle daha çok müziksevere ulaşan ve ilçelerdeki programlarıyla kente yayılan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 22 Aralık'a kadar konserlerle devam edecek.

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