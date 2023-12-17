Özgür Demirtaş Twitter'dan aylık 5 milyon TL kazanıyor! Vergisini ödedin mi Özgür Demirtaş Hoca

Finans uzmanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'ın sosyal medya platformu eski adıyla Twitter yeni adıyla 'X'te aylık kazancı dudak uçuklattı. 6 milyon takipçisi olan Özgür Demirtaş, sadece Twitter hesabı üzerinden aylık 5 milyon TL kazandığı ortaya çıktı. Dilan Polat için "Kaç lira vergi ödemiler bakılsın" diyerek tutuklanma sürecini başlatan Özgür Demirtaş'ın Twitter kazancının vergisini ödeyip ödemediği merak konusu oldu.

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Dilan Polat'ın lüks hayatının gündem olduğu günlerde Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Polat ailesinin vergi yönünden incelenmesi gerektiğini söyleyerek soruşturma sürecinde ilk kibriti çakanlardan olmuştu. Sosyal medya fenomenlerinin kazançları ve ödedikleri vergiler yönünden birçok paylaşım yapan Özgür Demirtaş'ın, sosyal medyadan bir aylık kazancı dudak uçuklatacak cinsten. Asıl merak edilen ise bu kazanç nedeniyle kaç lira verdiği ödediği oldu.

Aylık 5 milyon TL kazanıyor

Mustafa Vardalı isimli Twitter kullanıcısı, yaptığı hesaplamayla Özgür Demirtaş'ın Twitter abonelik panelinden yaklaşık 5 milyon TL kazandığını iddia etti. Abonelikler, kullanıcıların en çok etkileşimde bulunan takipçilerinin platforma yaptıkları katkılar sayesinde X'ten para kazanmalarına yardımcı olmanın bir yolu.

Bu kadar para kazanıyor ama içeriği yetersiz

Mustafa Vardalı'nın iddiasına göre Özgür Demirtaş da bu abonelikten 5 milyon TL'ye yakın ciro elde ediyor. "Özgür Demirtaş’ın twitter aboneliklerinden aylık yaklaşık 5 milyon TL ciro yaptığını tahmin ediyorum. Yalnız iyi para… Bu kadar yüksek bir gelir için, paylaşılan içerik sayısı bence yetersiz." diyen Vardarlı, şöyle devam etti:

Space'tan da 30.000 x 350 TL=10.500.000 TL

"Space yayınları da varmış. Oradaki içerikler hakkında fikrim yok. Değerli olabilir. Haksızlık olmasın diye belirtmek istedim. Bu arada 30 bine yakın görüntülenme alan abonelik içerikleri varmış. Bu, aylık en az 30 bin aktif ücretli abone demek. Özetle; 30.000 x 350 TL = 10.500.000 TL. İlk tahminimden çok daha yüksek bir rakam çıkıyor."

İfşa eden kişiyi engelledi!

Mustafa Vardarlı, su açıklamadan sonra Özgür Demirtaş tarafından sosyal medya üzerinden 'bloklandı. Vardarlı "Arkadaşlar yanlış anladınız! Özgür Demirtaş bence hak eden biri. Çarşısı pazar olsun. 10-20 bin değil, yüzbinlerce ücret ödeyeni olsun. Hakkıdır. Her içerik üreticisine saygım sonsuz. Olayı yanlış anlamayın. Merak ettim, 350 TL ödedim, twit gösterimlerinden yola çıkarak hesap yaptım ve paylaştım. Hepsi bu. Bunun üzerine abonelikten çıkarması, bana göre işin tuhaf tarafıydı. Sonuçta yine onun özel alanı. Engelleyip engellememe kendi kararı. Yapacak bir şey yok. Bu bir ifşa paylaşımı değildi." ifadelerini kullandı.

Abonelerim zaten zengin insanlar!

Sosyal medya kazancı konuşulmaya başlandıktan sonra, takipçileri tarafından 'aboneliği kaldırın hocam' çağrıları üzerine Özgür Demirtaş, "Aboneliği kaldırmayacağım. Çok mutluyum, çok mutluyuz. Aşırı steril bir ortam. 12 yıldır her şeyi herkes ile ücretsiz paylaştım, paylaşmaya da devam ediyorum. Abonelik iş insanları, üst düzey beyaz yakalar ve yatırımcılara yönelik zaten. Bunlardan biri iseniz abonelik parası sizin için zaten önemsizdir. Bunlardan biri değilseniz, abonelere anlattığım şeyler zaten işinize yaramaz, kaçırdığınız bir şey yok demektir." dedi.