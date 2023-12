Ünlü bal kabağı tezgaha indi, tadını bilenler tezgaha koştu

Düzce'de humuslu topraklarda yetişen ve kendine özgü aromasıyla tanınan bal kabağı tezgaha indi. Kilosu 15 liradan alıcı bulan bal kabağı, özellikle tadını bilenler tarafından rağbet görüyor.

'Düzce kabağı' diye anılan bal kabağının ünü her geçen gün giderek artıyor. Kabak tatlısından komposto ve trileçeye kadar birçok ürüne lezzet katan bal kabağı, sadece yetiştiği bölgede değil, Türkiye'nin hemen hemen her yerinden ilgi görüyor.



üretici Fikret Algün, "Nisan ayında kabağı ekiyoruz ve 4-5 ay sonra toplamaya başlıyoruz. Ben alışkın olduğum için bunu ekmek bana zor gelmiyor. Ben her sene bu işi yapıyorum" dedi. Bu yıl kabaktan verim alamadıklarını söyleyen Algün, "İki kez sel oldu. Maalesef bizde üründen istediğimiz verimi alamadık. Şu anda kilosunu 15 liraya satıyoruz" diye konuştu.