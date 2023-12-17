Diyarbakır’da hava ve kara trafiğinde ‘sis’ etkisi

Diyarbakır’da akşam saatlerinde etkili olan sis, sabaha kadar sürdü. Hava ve kara trafiğinde ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Diyarbakır’ın merkez ilçelerinde akşam etkisini göstermeye başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düşerken, trafikte aksamalara neden oldu. Yoğun sisten dolayı sabah 11.00’e kadar Diyarbakır-İstanbul, Ankara ve İzmir uçak seferleri de iptal edildi. Kara trafiğinde araçlar kontrollü giderken, hava ulaşımında uçak seferlerinde gecikmeli ve iptal edilenler oldu.