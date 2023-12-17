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İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor! Gazze'de kaç İsrail askeri öldürüldü?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor! Gazze'de kaç İsrail askeri öldürüldü?

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda biri rütbeli, iki askerinin daha öldüğünü, 5 askerin yaralandığını duyurdu. İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 121'e, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 453'e yükseldi.

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İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda savunmada görevli iki asker öldürüldü." ifadelerine yer verildi.

Orduda görevli Başçavuş Joseph Avner Doran'ın (26) dün Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 6623. Taburda Uzman Çavuş olan Shalev Zaltsman'ın da (24) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'deki çatışmalarda 5 askerin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze’ye kara saldırılarını başlattığı 27 Ekim’den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 121'e, 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısı ise 453'e yükseldi.

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