Aliağa Petkimspor, 4 maç sonra kazandı

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi’nde 12. hafta mücadelesinde Darüşşafaka’yı İzmir’de mağlup ederek 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmış oldu.

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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 12. hafta karşılaşmasında Aliağa Petkimspor’u konuk etti. Aliağa Belediyesi Spor Salonu’nda oynanan mücadeleyi Aliağa, 112-78 kazandı. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligdeki 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırmış oldu. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören de bu konuyla alakalı olarak açıklamalarda bulundu. Gören, “Çok zor bir seriden geçtik. Dört maçın üçü deplasman ve ligin çok iyi kadrolarına karşı. Bu maçların üçünü çok net kazanma noktasına kadar getirdik, birer topla kaybettik hatta ikisinde de son topu biz attık. Biz iyi bir takım olduğumuzu, mücadele gücümüzün yüksek olduğunu biliyoruz ama bu tip maçları oynamak da kolay olmuyor” dedi.