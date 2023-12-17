BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

136 yıldır ayakta, çakılı bir tek çivisi bile yok

136 yıldır ayakta, çakılı bir tek çivisi bile yok

Bursa'da 136 yıldır ayakta duran çivisiz cami, ihtişamıyla dikkat çekiyor. 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından çivi çakılmadan yapılan cami, günümüzde de vatandaşlara hizmet ediyor.

Abone ol

Bursa'nın İznik ilçesinin Elmalı köyünde bulunan çivisiz cami, 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından inşa edildi. Çentik yöntemiyle büyük bölümü meşe ağacı kullanılarak yapılan 150 metrekarelik ahşap camiyi Türkiye'nin başka coğrafyalarından gelen vatandaşlar da ziyaret ediyor. Çivisiz caminin yerine 1871'de yapılan mescit yangında küle dönünce, çentik yöntemiyle bu cami inşa edildi. 1947 yılında ufak bir ilave yapılan çivisiz cami, 2014 yılında Bursa Valiliği tarafından restore edildi. 2004 yılında Elmalı Mahallesi'ne yeni bir cami yaptırılsa da, çivisiz cami yazları hizmet veriyor. Isıtma sistemi olmadığı için kışın yeni cami kullanılıyor. Çivi kullanılmadan inşa edilen bu cami, 1884 yılında Trabzonlu ustalar tarafından yapılmış. Büyük bölümü 93 adet meşe ağacı ile yapıldığı ile biliniyor. İznik turizmi açısından önemli bir yer olan Elmalı çivisiz ahşap cami gelen ziyaretçiler ibadet edip yıllardır ayakta duran camiyi gezdiler.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara'da karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi!
Ankara'da karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi!
İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor! Gazze'de kaç İsrail askeri öldürüldü?
İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor! Gazze'de kaç İsrail askeri öldürüldü?
Sakarya'da ahşap ev alev alev yandı
Sakarya'da ahşap ev alev alev yandı
Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası Konya'da yapılacak
Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası Konya'da yapılacak
Kardeşlerin kafe açma hayalini deprem bile yok edemedi
Kardeşlerin kafe açma hayalini deprem bile yok edemedi
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Kayseri'de 15 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Diyarbakır’da hava ve kara trafiğinde ‘sis’ etkisi
Diyarbakır’da hava ve kara trafiğinde ‘sis’ etkisi
Ünlü bal kabağı tezgaha indi, tadını bilenler tezgaha koştu
Ünlü bal kabağı tezgaha indi, tadını bilenler tezgaha koştu
İstanbul'da bıçaklı omuz atma kavgası, önce dövdü sonra bıçakladı
İstanbul'da bıçaklı omuz atma kavgası, önce dövdü sonra bıçakladı
Türkiye, 19 tarım ürününün üretiminde dünyada ilk 4'te!
Türkiye, 19 tarım ürününün üretiminde dünyada ilk 4'te!
Sırbistan'da halk, genel ve yerel seçim için sandık başında!
Sırbistan'da halk, genel ve yerel seçim için sandık başında!
park halindeki araç alev alarak yandı!
park halindeki araç alev alarak yandı!