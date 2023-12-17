Veliler dikkat: Yasal değil ödeme yapmayın! Uzmanlar, özel okulların KDV tuzağına karşı uyardı

Özel okulların yeni bir gelir kaynağı olarak velilerden talep ettiği yüzde 2 KDV'ye ilişkin uzmanlardan "Talep yasal değil ödeme yapmayın" mesajı geldi.

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Özel okulların velilerden bitmek bilmeyen istekleri dudak uçuklatıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasının üzerinden üç ay geçti. Fahiş servis ve yemek ücretleri, pahalı okul formaları ve kitaplara bir de velilere yeni yıl öncesi gönderilen ek KDV talebi eklendi. 10 Temmuz 2023'te yapılan yeni vergi düzenlemesiyle yüzde 8'e tabi olan mal ve hizmetlerin KDV oranı yüzde 10'a yükseltildi.

Yüzde 2'lik KDV farkını talep ediyorlar

Son günlerde özel okullar, çocuklarını erken kayıt döneminde kaydettirip yıllık ücretini peşin ödeyen velilerden eğitim, yemek ve servis ücretleri için yüzde 2'lik KDV farkını talep etmeye başladı. Birçok özel okulda velilere mesajlar gönderilerek, yıl sonuna kadar farkın yatırılması istendi. Okulla ters düşmek istemeyen bazı veliler de istemese de farkı ödemeye başladı.

Bazı okullar sadece eğitim ücreti için bazıları ise hem yemek hem eğitim hem de servis ücretine ayrı ayrı yüzde 2 KDV farkı istiyor.

İsyan eden veliler hukuki haklarını kullanacaklarını belirterek, "Hukuki olarak ödeme yaptığımız tarihte fatura kesilmeliydi ve o günkü KDV oranı baz alınmalıydı. Okullar faturayı hemen kesmiyor, cebinde tutuyor, mağdur veliler oluyor" diyor.

Tüketici Konfederasyonu Başkan Vekili Av. İbrahim Güllü, "Özel okulların kesinlikle böyle bir fark istemeye hakkı yok" dedi.

Kayıt yapılırken sözleşmede belirlenen maddelerin zaman içinde tüketici aleyhine değiştirilemeyeceğinin altını çizen Güllü, şunları kaydetti:

"Sözleşmede fiyat belirlendiği zaman KDV'siyle belirlenir. Tüketicinin lehine değişiklikler yapılabilir fakat aleyhine kesinlikle değişiklikler yapılamaz. KDV farkı istenemez. Bu Tüketici Kanunu'na aykırı. Sözleşmeye 'KDV artarsa fark alınacaktır' gibi bir madde de ekleyemez. Tüketici Kanunu kapsamında bu 'haksız şart' olarak kabul edilir."

Geç ödeme uyanıklığı

Güllü, "Vergilerini geç ödemek için hemen fatura kesmeme uyanıklığı yapan özel okulların, Vergi Usul Kanunu'nun 231/5. maddesine göre faturayı, hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlemesi zorunlu. Bu sürede düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılıyor. 2023'te zorunlu fatura düzenleme sınırının tutarı 4.400 TL. Fatura vermeyen ve almayanlara 2.200 TL'den aşağı olmamak üzere bu belgeye yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının yüzde 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir" ifadelerini kullandı.

Güllü, şöyle konuştu:

"Velilerin mağduriyetlerine yönelik Yargıtay'ın verdiği kararlar mevcut. Kayıt silme ve okulun veliye dava açması gibi durumlarla karşı karşıya kalan veliler en kısa süre içinde eğitim hizmetini veren kurum hakkında 'Satıştan kaçınma' durumu söz konusu olduğu için bu konuda mahkemeye başvurarak tedbir kararı alabilir. Veliler okullara yaptığı ödemelere ait tüm dekontları saklasın. Borçlar Kanunu'nun 125. maddesine göre 10 yıllık zaman aşımı var. Çocuğunuz okuldan mezun olduktan sonra bile fazla ödenmiş olan miktarın 66 bin TL'ye kadar olanları Tüketici Hakem Heyeti'ne, 66 bin TL üstü için Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak talep edebilirler."

"Taksitli ödeme alınır"

TÜM Özel Öğretim Kurumları Derneği (TÖDER) Başkanı İbrahim Taşel de "Taksitli ödeme yapanlardan bu fark alınabilir. Taksitli ödeme yapanlar için de KDV'nin artırıldığı aydan sonra kesilen faturalara işlenir. KDV pandemide yüzde 1'e düştüğü zaman özel okullar iade yaptı. Temmuz ayında yüzde 8'den 10'a çıktı. KDV düştüğü zaman iade edilir, yükseldiği zaman da alınır. Taksitli ödeme yapanlardan fark alınabilir, erken kayıt yaptırıp nakit ödeme yapan velilerden KDV farkı alınamaz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah Gazetesi