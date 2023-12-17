İsmi İstanbul adayı olarak konuşuluyordu! Ahmet Türk adaylık başvurusu yapıyor

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Ahmet Türk, iki kez görevden alınarak kayyum atanan Mardin Büyükşehir belediye Başkanlığı için resmi başvuru yapacak.

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İstanbul'dan DEM Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı konuşulan Ahmet Türk kararını verdi. Ahmet Türk, İstanbul değil, daha önce seçildiği ve yerine kayyum atanarak görevden alındığı Mardin'den aday oluyor. Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık başvurusu yapacağı açıklandı.

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Ahmet Türk’ün bir kez daha büyükşehir için DEM Parti’ye başvuru yapacağı öğrenildi. Ankara’da bulunan Türk’ün başvuru için karar aldığı ve kısa zamanda partiye adaylık başvurusu yapacağı belirtildi.