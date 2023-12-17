BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
HABER /  POLİTİKA

İsmi İstanbul adayı olarak konuşuluyordu! Ahmet Türk adaylık başvurusu yapıyor

İsmi İstanbul adayı olarak konuşuluyordu! Ahmet Türk adaylık başvurusu yapıyor

DEM Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı iddia edilen Ahmet Türk, iki kez görevden alınarak kayyum atanan Mardin Büyükşehir belediye Başkanlığı için resmi başvuru yapacak.

Abone ol

İstanbul'dan DEM Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olacağı konuşulan Ahmet Türk kararını verdi. Ahmet Türk, İstanbul değil, daha önce seçildiği ve yerine kayyum atanarak görevden alındığı Mardin'den aday oluyor. Türk'ün Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylık başvurusu yapacağı açıklandı.

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde Ahmet Türk’ün bir kez daha büyükşehir için DEM Parti’ye başvuru yapacağı öğrenildi. Ankara’da bulunan Türk’ün başvuru için karar aldığı ve kısa zamanda partiye adaylık başvurusu yapacağı belirtildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Veliler dikkat: Yasal değil ödeme yapmayın! Uzmanlar, özel okulların KDV tuzağına karşı uyardı
Veliler dikkat: Yasal değil ödeme yapmayın! Uzmanlar, özel okulların KDV tuzağına karşı uyardı
Kar yağmayınca bu sene yaban hayvanlarının uykusu kaçtı
Kar yağmayınca bu sene yaban hayvanlarının uykusu kaçtı
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı!
ABD'nin nükleer denizaltısı Güney Kore'ye ulaştı!
Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Adana'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!
Aliağa Petkimspor, 4 maç sonra kazandı
Aliağa Petkimspor, 4 maç sonra kazandı
Esenyurt'taki tekel bayii dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti
Esenyurt'taki tekel bayii dehşetinde istenen cezalar belli oldu! 2 kişi hayatını kaybetmişti
136 yıldır ayakta, çakılı bir tek çivisi bile yok
136 yıldır ayakta, çakılı bir tek çivisi bile yok
Ankara'da karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi!
Ankara'da karbonmonoksit gazından 7 kişi zehirlendi!
İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor! Gazze'de kaç İsrail askeri öldürüldü?
İsrail ordusu kayıp vermeye devam ediyor! Gazze'de kaç İsrail askeri öldürüldü?
Sakarya'da ahşap ev alev alev yandı
Sakarya'da ahşap ev alev alev yandı
Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası Konya'da yapılacak
Türkiye Kulüpler Taekwondo Şampiyonası Konya'da yapılacak
Kardeşlerin kafe açma hayalini deprem bile yok edemedi
Kardeşlerin kafe açma hayalini deprem bile yok edemedi